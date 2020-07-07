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    • 07.07.2020 17:52
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    Son dakika: ve hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

    Son dakika haberine göre, Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

    Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle ve hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

    4 YIL 8'ER AY CEZA İSTENDİ
    İddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



    Haberler Güncel Son dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
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