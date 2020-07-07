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    • 07.07.2020 18:03
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    'da larına operasyon düzenlendi: 24

    'da, lık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yasa dışı ticareti, tamiri ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli na alındı.

    Silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi

    İl Emniyet Müdürlüğü lık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yasa dışı ticaretine yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip sonucu, silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçlarına karıştıklarını belirlediği 24 şüpheliyi na aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, değişik çaplarda 1761 fişek, 89 silah parçası, 6 ruhsatsız tüfek, 62 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Haberler Güncel Samsun'da silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi: 24 gözaltı
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