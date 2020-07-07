İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yasa dışı silah ticaretine yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip sonucu, silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçlarına karıştıklarını belirlediği 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, değişik çaplarda 1761 fişek, 89 silah parçası, 6 ruhsatsız tüfek, 62 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.