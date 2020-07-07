Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Yakın arkadaşı Cem Yılmaz sessiz kaldı. Sanat dünyası ayaklandı. 112 senarist de ortak bildiri hazırladı: Mağdurun yanındayız. Arka çıkanların karşısındayız. Rol verilmesin!
Cem Yılmaz
ÜSTÜNÜ ÇİZDİLER
Türkiye, kadına uygulanan şiddete karşı birleşti. Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran gecesi tartıştığı kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat işkence etti. Canını zor kurtaran genç kadın, Güven'i savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili hukuki süreç sürerken senaristlerden sürpriz bir hamle geldi. 112 senarist, yapımcılara ve kanallara çağrıda bulunarak Ozan Güven'e rol verilmemesini istedi.
Açıklamasında "Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un yanındayız. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün ilgili kuruluşlarını tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla" denildi.
Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddete sessiz kalmadı. Soluğu savcılıkta aldı. Eski sevgilisi Ozan Güven'e dava açtı.
KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ
İkili arasında yaşanan şiddet savcılığa taşındı. Güven'in evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi atandı. Olay gününe ait kayıtların silindiği ortaya çıktı.
Cem Yılmaz
ÜSTÜNÜ ÇİZDİLER
Türkiye, kadına uygulanan şiddete karşı birleşti. Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran gecesi tartıştığı kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat işkence etti. Canını zor kurtaran genç kadın, Güven'i savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili hukuki süreç sürerken senaristlerden sürpriz bir hamle geldi. 112 senarist, yapımcılara ve kanallara çağrıda bulunarak Ozan Güven'e rol verilmemesini istedi.
Açıklamasında "Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un yanındayız. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün ilgili kuruluşlarını tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla" denildi.
Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddete sessiz kalmadı. Soluğu savcılıkta aldı. Eski sevgilisi Ozan Güven'e dava açtı.
KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ
İkili arasında yaşanan şiddet savcılığa taşındı. Güven'in evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi atandı. Olay gününe ait kayıtların silindiği ortaya çıktı.