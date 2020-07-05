Cem Yılmaz, Ozan Güven olayını örtbas etmek için devreye girmiş! 'Bozacının şahidi şıracı!'

Yılmaz, kendisine konuyla ilgili açıklama ısrarında bulunanlara da, "Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."