Cem Yılmaz, Ozan Güven olayını örtbas etmek için devreye girmiş! 'Bozacının şahidi şıracı!'
Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları sürüyor. 23 Haziran gecesi yaşanan darp olayının ardından, Cem Yılmaz'ın, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği öne sürülen Ozan Güven'e, olayın ortaya çıkmaması için yardım ettiğini iddia edildi. Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili tepkisini, "Allah sizi kahretsin!" şeklinde dile getirdi.
Erkek terörü magazin dünyasına da sıçradı! Korkunç olay 13 Haziran gecesi yaşandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven, 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz ile dostlarının evinde toplandı. Konu, Bulutsuz'un eski erkek arkadaşlarından açıldı. Bu sırada Güven, "Demek ki çok iyi s..." ifadesini kullandı. Genç kadın eve döndüklerinde Güven'e, kullandığı çirkin ifadeden dolayı kırıldığını anlattı.
'HEM KENDİNE HEM BANA VURDU'
Çılgına dönen Güven bağırmaya başlayıp, evdeki eşyaları kırdı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçlarından sürükleyip duvara vurmaya başladı. Darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Bulutsuz, dehşet anlarını şöyle anlattı: Ozan alkol alınca ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime 20 kez vuruyorum' diyordu. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi.
Yılmaz, kendisine konuyla ilgili açıklama ısrarında bulunanlara da, "Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz" diye tepki gösterdi.
Cem Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."