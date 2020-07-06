Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulursuz'a dayak attı. Türkiye ayağa kalktı. En yakın arkadaşı Cem Yılmaz ise topu taca yolladı. Bununla da kalmadı. Olayı örtbas etmeye çalıştı. Suçüstü yakalanınca hakaret yağdırdı: Allah sizi kahretsin ya!...
Ozan Güven, "Ben de mağdurum" dedi. Herkesi gülümsetti. Bir tek Cem Yılmaz destek verdi.
Şiddet mağduru Deniz Bulutsuz, herkesin desteğini aldı.
CEM'E GÜVENDİ
Magazin dünyası yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a 23 Haziran gecesi dayak attı! Şiddete karşı Türkiye ayağa kalktı. Yalnızca Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz olaya sessiz kaldı! Hatta şiddetin ortaya çıkmaması için arkadaşına yardım ettiği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada tepkisini merak edenlere ise hakaret yağdırdı: Allah sizi kahretsin ya!
Ozan Güven, "Ben de mağdurum" dedi. Herkesi gülümsetti. Bir tek Cem Yılmaz destek verdi.
Şiddet mağduru Deniz Bulutsuz, herkesin desteğini aldı.
CEM'E GÜVENDİ
Magazin dünyası yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a 23 Haziran gecesi dayak attı! Şiddete karşı Türkiye ayağa kalktı. Yalnızca Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz olaya sessiz kaldı! Hatta şiddetin ortaya çıkmaması için arkadaşına yardım ettiği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada tepkisini merak edenlere ise hakaret yağdırdı: Allah sizi kahretsin ya!