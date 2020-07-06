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    • 06.07.2020 18:00
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    • 06.07.2020 18:19
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    Senaristlerden yapımcılara ve kanallara çağrısı! 'Tavır almaya davet ediyoruz'

    'e tepkiler devam ediyor. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi ’a şiddet uyguladığı ortaya çıkan oyuncu Ozan Güven ile ilgili 112 senaristten flaş bir atak geldi. Senaristler ortak bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu şirketleri tavır almaya davet etti.

    Senaristlerden Ozan Güven çağrısı!

    'AY YAPIM' VE 'CMYLMZ FİKİR SANAT'A ÇAĞRI!

    Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan oyuncu Ozan Güven ile ilgili 112 senaristten flaş bir atak geldi. Senaristler ortak bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu şirketleri tavır almaya davet etti.

    Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Güven'in şiddet uyguladığı sevgilisi Bulutsuz'un darp görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu bu görüntüler ardından çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırmıştı.

    Tüm bu olaylar sonrası 112 senarist, Güven hakkında ortak bir bildiri yayınladı. Senaristler, "Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" dedi.

    İŞTE O BİLDİRİ

    "Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz."

    "KOŞULSUZ BİÇİMDE YANINDAYIZ"

    "Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. 'Kadın beyanı esastır' ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un koşulsuz biçimde yanındayız."

    O ŞİRKETLERE ÇAĞRI

    Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, 'tanıyoruz, yapmaz' türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla."

    İŞTE O SENARİSTLER

    Adem Bıyık

    Ali Demir

    Atilla Ünsal

    Aybike Ertürk

    Ayşegül Bostancı

    Ayşen Günsu Teker

    Ayşin Akbulut

    Barış Erdoğan

    Başak Başaran

    Berfu Ergenekon

    Berrin Tekdemir

    Bilal Babaoğlu

    Birol Elginöz

    Birol Tezcan

    Burak Acar

    Burcu Görgün Toptaş

    Burcu Över

    Cem Görgeç

    Cenk Boğatur

    Ceyda Aşar

    Coşku Kılıç

    Çağdaş Eroğlu

    Çağrı Kara

    Çetin Taşçı

    Damla Güçer Çamtepe

    Deniz Dargı

    Deniz Gürlek

    Deniz Yavaşoğulları

    Deniz Yılmaz

    Didem Ayberkin

    Dilek İyigün

    Doğu Yücel

    Duygu Ertekin

    Elif Benan Tüfekçi

    Elif Özsüt

    Emine Koçak

    Emrah Dönmez

    Enver Sülük

    Erdal Bektaş

    Erdem Açıkgöz

    Esma Barış

    Eylül İdiman

    Ezgi Özcan

    Fatoş Ünsal

    Feza Doğru

    Figen Şakacı

    Fulya Emek Tanrıkulu

    Funda Alp

    Gamze Arslan

    Gül Abus Semerci

    Gül Gürsoy

    Gülbike Sonay Üte

    Gülçin İçöz

    Gülengül Altıntaş

    Gülseren Aydın

    Hale Çalap

    Hatice Meryem

    Hazar Kozice

    Hilal Çelenk

    Hilal Yıldız

    Hülya Koper

    İbrahim Güler

    İlker Barış

    İlker Arslan

    İnan Güngören

    İrfan Saruhan

    İsmail Doruk

    Korhan Günay

    Melek Seven

    Memed Onur Özkök

    Meriç Demiray

    Meryem Gültabak

    Mihriban Çumralı

    Murat Uyurkulak

    Müge Şeviker

    Nazlı Sunlu Kaçan

    Necati Küçükazay

    Nimet Erdem

    Nuriye Bilici

    Özcan İnan

    Özgür Ağaoğlu

    Özlem Elginöz

    Özlem Yılmaz

    Pelin Taran

    Pınar Aksakallı

    Pınar Uysal

    Samed Aslan

    Savaş Şaylan

    Seçil Kahveci

    Selcan Özgür

    Selin Yaltaal

    Sema Kaygusuz

    Serhat Kahveci

    Sertaç Sayın

    Sevgi Saygı

    Suna Tensi Çeken

    Sümeyye Kavuncu

    Şebnem İşigüzel

    Taylan Işıklar

    Tufan Bora

    Tuna Kıygı

    Tunus Taşçı

    Volkan Sümbül

    Yavuz Ekinci

    Yekta Torun

    Yelda Açıkgöz

    Yelda Arıtaş

    Yıldız Aşarboğa

    Yıldız Bayazıt

    Zehra Çelenk

    Zeynep Küçükerciyes

    Zeynep Yılmaz
    Haberler Magazin Senaristlerden yapımcılara ve kanallara Ozan Güven çağrısı! 'Tavır almaya davet ediyoruz'
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