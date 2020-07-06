'AY YAPIM' VE 'CMYLMZ FİKİR SANAT'A ÇAĞRI!
Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan oyuncu Ozan Güven ile ilgili 112 senaristten flaş bir atak geldi. Senaristler ortak bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu şirketleri tavır almaya davet etti.
Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Güven'in şiddet uyguladığı sevgilisi Bulutsuz'un darp görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu bu görüntüler ardından çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırmıştı.
Tüm bu olaylar sonrası 112 senarist, Güven hakkında ortak bir bildiri yayınladı. Senaristler, "Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz" dedi.
İŞTE O BİLDİRİ
"Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz."
"KOŞULSUZ BİÇİMDE YANINDAYIZ"
"Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. 'Kadın beyanı esastır' ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz'un koşulsuz biçimde yanındayız."
O ŞİRKETLERE ÇAĞRI
Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, 'tanıyoruz, yapmaz' türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven'in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla."
İŞTE O SENARİSTLER
Adem Bıyık
Ali Demir
Atilla Ünsal
Aybike Ertürk
Ayşegül Bostancı
Ayşen Günsu Teker
Ayşin Akbulut
Barış Erdoğan
Başak Başaran
Berfu Ergenekon
Berrin Tekdemir
Bilal Babaoğlu
Birol Elginöz
Birol Tezcan
Burak Acar
Burcu Görgün Toptaş
Burcu Över
Cem Görgeç
Cenk Boğatur
Ceyda Aşar
Coşku Kılıç
Çağdaş Eroğlu
Çağrı Kara
Çetin Taşçı
Damla Güçer Çamtepe
Deniz Dargı
Deniz Gürlek
Deniz Yavaşoğulları
Deniz Yılmaz
Didem Ayberkin
Dilek İyigün
Doğu Yücel
Duygu Ertekin
Elif Benan Tüfekçi
Elif Özsüt
Emine Koçak
Emrah Dönmez
Enver Sülük
Erdal Bektaş
Erdem Açıkgöz
Esma Barış
Eylül İdiman
Ezgi Özcan
Fatoş Ünsal
Feza Doğru
Figen Şakacı
Fulya Emek Tanrıkulu
Funda Alp
Gamze Arslan
Gül Abus Semerci
Gül Gürsoy
Gülbike Sonay Üte
Gülçin İçöz
Gülengül Altıntaş
Gülseren Aydın
Hale Çalap
Hatice Meryem
Hazar Kozice
Hilal Çelenk
Hilal Yıldız
Hülya Koper
İbrahim Güler
İlker Barış
İlker Arslan
İnan Güngören
İrfan Saruhan
İsmail Doruk
Korhan Günay
Melek Seven
Memed Onur Özkök
Meriç Demiray
Meryem Gültabak
Mihriban Çumralı
Murat Uyurkulak
Müge Şeviker
Nazlı Sunlu Kaçan
Necati Küçükazay
Nimet Erdem
Nuriye Bilici
Özcan İnan
Özgür Ağaoğlu
Özlem Elginöz
Özlem Yılmaz
Pelin Taran
Pınar Aksakallı
Pınar Uysal
Samed Aslan
Savaş Şaylan
Seçil Kahveci
Selcan Özgür
Selin Yaltaal
Sema Kaygusuz
Serhat Kahveci
Sertaç Sayın
Sevgi Saygı
Suna Tensi Çeken
Sümeyye Kavuncu
Şebnem İşigüzel
Taylan Işıklar
Tufan Bora
Tuna Kıygı
Tunus Taşçı
Volkan Sümbül
Yavuz Ekinci
Yekta Torun
Yelda Açıkgöz
Yelda Arıtaş
Yıldız Aşarboğa
Yıldız Bayazıt
Zehra Çelenk
Zeynep Küçükerciyes
Zeynep Yılmaz