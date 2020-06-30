CHP'lisi, FETÖ'cüsü, Kemalisti... Böyle alçaklık görülmedi! Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan bebeklerine bile saldırdılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dün gece dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleriyle duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 8. torun sevinci yaşadığı doğum haberini duyuran bazı muhalif ve yabancı haber sitelerinin altına organize bir şekilde doluşan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve kemalist troller ahlaksızca yorumlar yazdı. Hem Başkan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ı hem de eşi Bakan Albayrak'a ağza alınmayacak küfür ve iftiralar savurdular.