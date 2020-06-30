CHP'lisi, FETÖ'cüsü, Kemalisti... Böyle alçaklık görülmedi! Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan bebeklerine bile saldırdılar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü çocuğu Hamza Salih'i kucağına almanın mutluluğunu dün akşam Twitter'dan "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." paylaşımıyla duyurdu. Ancak sosyal medyadaki CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı, kemalist görünümlü insanlıktan nasibini almamış bir güruh, daha 1 günlük bebek üzerinden Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a iftiralar atıp hakaretler savurdu. Ahlaksızca paylaşımlar yapan azgınların nefreti büyük tepkilere neden oldu. Takvim.com.tr'nin özel haberi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dün gece dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleriyle duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da 8. torun sevinci yaşadığı doğum haberini duyuran bazı muhalif ve yabancı haber sitelerinin altına organize bir şekilde doluşan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve kemalist troller ahlaksızca yorumlar yazdı. Hem Başkan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ı hem de eşi Bakan Albayrak'a ağza alınmayacak küfür ve iftiralar savurdular.
"DEMİRTAŞ'IN KARISI OLMADIĞI İÇİN SUSACAK MISINIZ?"
Onlarca kişinin kanı elinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşini can siperane savunan solcuların bu olayda başını kuma gömmesine tepki gösteren bir kullanıcı ise "Yoksa konu Selahattin Demirtaş'ın karısı olmadığı için susacak mısınız? #AhlaksızErcanTutuklansın" tepkisinde bulundu.
Çiftin mutlu gününde "Hani karısı kovmuştu evden, bu çocuk kimden peki" tweetini atan kişinin bu hakaretleri sonrası oluşturulan #AhlaksızErcanTutuklansın etiketi birinci sıraya yükseldi. Hakaretlere öfkelenen bir kullanıcı, "Ercan Bozdağ 1978 doğumlu Mersin'de yaşıyor Emlakçı Limon Gayrimenkul Bu namussuz gözaltına alındığında 'bir tweet için gözaltına alındı' diyen olursa yüzüne tükürün. #namussuzsunuz #AhlaksızErcanTutuklansın" ifadelerini kullandı.