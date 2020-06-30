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    Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine yapılan çirkin saldırıya Adalet Bakanı 'den tepki

    Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi , dördüncü bebeklerini kucağına aldıklarını duyurmaları ardından ağır hakaret ve iftiralara maruz kalmıştı. Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Adalet Bakanı ’den geldi. Gül, “İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir” dedi. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    Bakan Gül'den alçak saldırılara tepki!

    Hazine ve Maliye Bakanı , eşi ile dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurmuş, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" demişti.

    ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRI
    Bu müjdeli haberi duyuran Bakan Albayrak'ın tweeti sonrasında çoğu kişi bebeğin dünyaya gelişini tebrik ederken kimileri ise Albayrak ailesine ve yeni dünyaya gelen çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Bu şahıslar sadece hakaret etmekle kalmamış aynı zamanda Bakan Albayrak ve ailesine çok çirkin iftiralarla saldırılmıştı.

    "HESABINI HUKUKA VERECEKTİR"
    Hakaret ve iftiralara tepkiler sürerken Adalet Bakanı de Twitter üzerinden Albayrak ailesine destek verdi.

    Adalet Bakanı Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" diyerek tepkisini dile getirdi.

    SABAH / DAMLA KAYA

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