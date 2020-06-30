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    • 30.06.2020 19:32
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    Son dakika: Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, da ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.

    Bakan Albayrak'a alçak saldırılarla ilgili flaş gelişme

    Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, da ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.




    YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
    Berat Albayrak ve çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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