Son dakika: CHP medyası neden Abdulhamid Han’a hakaret ediyor? Ne amaçlıyorlar?

28.06.2020 14:33

Son dakika haberi.... CHP Milletvekili Murat Bakan ve partinin kanalında Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'a art arda gelen hakaretler büyük tepki çekmişti. CHP medyası neden Abdulhamid Han’a hakaret ediyor? Ne amaçlıyorlar? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha önceden HDP'lilerin "PKK'ya YPG'ye sırtımızı yasladık" cümlesini çok iyi hatırlıyoruz. Fakat son günlerde farklı açıklamalar gelmeye başladı. HDP'li Mithat Sancar'ın "PKK ile ilişkimiz yok" ifadeleri tartışılıyor. Daha düne kadar farklı söylemlerde bulunanlardan bugün neden değişti? CHP medyası neden Abdulhamid Han'a hakaret ediyor? Ne amaçlıyorlar? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

HDP-PKK ARASINDAKİ İLİŞKİ SU İLE BUZ EKMEKLE UN GİBİ

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç: Nereye koyacağımızı bilemiyoruz bu açıklamayı. Ortada çok net bir tablo var HDP – PKK arasındaki ilişki su ile buz arasındaki ilişki gibi ekmekle un arasındaki ilişki kadar doğrudan direkt olan bir ilişki. Böyle bir açıklama yapılması acaba politika değiştiriyorlar mı gibi bir soru aklımızda oluştursa da böyle olmadığını hatırlayalım. Daha önce de seçim dönemine "Türkiye'nin partisi" olacakları iddiaları vardı. HDP'nin bu sözlerine güvenmek mümkün değil. Geçmişte çok korkunç ifadeler var.

ABDULHAMİD HAN'A HAKARET!

Bir Osmanlı nefreti bir geçmiş nefreti var. Fetih Suresi okununca Fetih bugün hala bir işgalciliktir sömürgecilik zihniyetidir diyen bu akıl bugün Abdulhamid Han'a hakaret ediyor şaşırtmayacak bir şekilde.

POLİTİKA YUTTURMACASI

Kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen: Politika değişikliği değil de politika yutturmacası şeklinde algılamak daha doğru olabilir. Millet ittifakının sırtında bir kambur olarak örtük ya da açık bir kambur olarak duruyor. Bunu çeşitli politik numaralarda oyunlarla gidermek ya da en azından yumuşatmak için çaba gibi geliyor bana. Zira samimi olsalardı en başta cümleyi şöyle kurarlardı: Biz başta PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütlerini reddediyoruz. Ama böyle bir durum yok. PKK'nın varlığını reddetmiyor. Yaptığı katliamları, şiddeti, öldürdüğü bebekleri, öğretmenleri, işçileri, 15 yaşında şehit ettikleri Eren Bülbül'ü, Yasin Börü'yü yahut yavruları alıp dağa kaçırdıklarını reddetmiyor. Keşke samimi olsanız…

CHP MEDYASI NEDEN ABDULHAMİD HAN'A HAKARET EDİYOR? NE AMAÇLIYORLAR?

Geçenlerde bir CHP'li yetkili şunu söyledi: Erdoğan Libya'nın petrolleriyle ilgileniyor bunu engellememiz lazım. Aynı şeyi kim söylüyor? Macron söylüyor. Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler söylüyor. Şimdi bu arkadaşlar kimin elini oynuyorlar? Kimin ağzıyla konuşuyorlar? Macron'un ağzıyla konuşuyorlar. CHP yetkilisi de aynı şekilde konuşuyor CHP Belediyesinin fonladığı televizyoncu da aynı şekilde konuşuyor. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid'e düşmanlık etmelerini gayet iyi anlıyorum. Arkadan da Atatürk'ün arkasına sığınıp Sultan Abülhamid'e ateş ediyorlar. Bunların ne Atatürk'le alakası var ne Türk milletinin tarihi değerleriyle…