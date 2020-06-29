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    • 29.06.2020 15:24
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    : Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

    haberi... Başkan , Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

    Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

    Başkan , Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü.



    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

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