Diyarbakır'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.



Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.