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    • 27.06.2020 12:12
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    "lardan başka türlü dost olur" diyen savcılığa ihbar edildi

    'nin Genel Müdürü , katıldığı bir televizyon programında larla ilgili söylediği sözler nedeniyle savcılığa ihbar edildi. Savcılık ihbarın ardından Gür hakkında “Halkın Bir Kesimini Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinin detayları...

    Rusları aşağılayan Gür, savcılığa ihbar edildi

    ATAKAN IRMAK / SABAH

    A&G 'nin Genel Müdürü Gür, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayınında, halkın saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmıştı. Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor." diyerek "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" ifadelerini kullanmıştı.

    "RUSLARDAN BAŞKA TÜRLÜ DOST OLUR"

    programda sözlerine şöyle devam etmişti: "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullanmıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Adil Gür'ün sözleri ardından sosyal medyada tepki çekince ailesi kökenli olan bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edildi. Vatandaş kendisinin Rus ırkına mensup olduğunu, ablasının ve annesinin de Gür'ün bu sözleri nedeniyle zor durumda kaldıklarını, bu nedenle Gür'ün cezalandırılmasını istedi. Savcılık ihbarın ardından Gür hakkında "Halkın Bir Kesimini Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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