İdlib'de kalleş saldırı: 33 Mehmetçik şehit oldu! Erdoğan'dan Putin'e: Kanları yerde kalmayacak

REJİMİN OMURGASINI KIRDIK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin her yerinde rejim güçlerini hedef aldı. Sabaha kadar havadan ve karadan bomba yağdırdı.

Esad'a ait 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top, 1 SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemini ortadan kaldırdı. İki haftada öldürülen asker sayısı 2 bin 30'a ulaştı.



BM VE NATO: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

NATO üyesi ülkelerin temsilcileri olağanüstü toplandı. Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. BM de uluslararası topluma Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısını yaptı.