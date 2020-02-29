İdlib'de kalleş saldırı: 33 Mehmetçik şehit oldu! Erdoğan'dan Putin'e: Kanları yerde kalmayacak
İdlib'deki kahpe saldırıda şehitlerimizin sayısı 33'e çıktı. Türkiye ayağa kalktı. Mehmetçik, katil Esad'ın güçlerini sabaha kadar bombaladı. Kahramanlarımızın intikamını aldı. Başkan Erdoğan, hain saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 'Rejimin tüm unsurları artık bizim için hedeftir' dedi.
İdlib'de 33 kahramanın şehit edilmesi 82 milyonu kenetledi. Mehmetçik, Rusya destekli rejim mevzilerine ağır darbe indirdi.
Kalleş saldırıya tepki gösteren milyonlar, evlerini bayraklarla süsledi. Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.
ERDOĞAN'DAN PUTİN'E: KANLARI YERDE KALMAYACAK
Erdoğan, Putin ile görüşme yaptı. Alçakların cezalandırılacağını vurguladı: Rejimin yol açtığı sorunlara askerimizin kanı da eklendi. Asla yerde bırakmayız.
REJİMİN OMURGASINI KIRDIK
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin her yerinde rejim güçlerini hedef aldı. Sabaha kadar havadan ve karadan bomba yağdırdı.
Esad'a ait 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top, 1 SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemini ortadan kaldırdı. İki haftada öldürülen asker sayısı 2 bin 30'a ulaştı.
BM VE NATO: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
NATO üyesi ülkelerin temsilcileri olağanüstü toplandı. Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. BM de uluslararası topluma Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısını yaptı.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehadete erdi. Kanlı saldırıya TSK, misliyle cevap verildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin kararlı ve güçlü adımlar attığını söyledi. Altun, Başkan Erdoğan'ın telefonda Putin'e söylediklerini açıkladı: Sayıları milyonları aşan sınırımıza yığılan insanların durumundan rejim sorumludur. 'Milli Güvenlik' sorununa bir de askerimizin kanı eklendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir.
TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı ile İdlib'te ilave adımların atılması hususunda mutabık kaldı. Erdoğan ardından Almanya Başbakanı Merkel, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Macaristan Başbakanı Orban ile de görüştü. Erdoğan ve Putin'in, 5 veya 6 Mart tarihleri arasında bir araya geleceği öğrenildi.