2020 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Temel Yeterlilik Testinde 150 barajını sağlayamayan adaylar, Alan Yeterlilik Testinde kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz. 2020 YKS sınavı barajı olan 170 puanı geçmek için kaç net gerekir? YKS'de 170 almak için TYT ve AYT sınavlarında toplam kaç net yapmak gerekir? 2020 YKS sonuçlarına göre 200 puandan fazla almak için kaç net yapmak gerekir? YKS'de 250 puan üstü almak için kaç net yapmak gerekir? 300 puan üstünde almak için kaç net gerekir? Tüm bu soruların yanıtları takvim.com.tr'de
2020 YKS'de 200 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 25,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 23,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 21,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 19,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 17 net üstünde olmalıdır.
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NET HESAPLAMA PUAN HESAPLAMA! YKS SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YKS'de 250 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 41 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 39,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 39 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 35,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 31 net üstünde olmalıdır.
2020 YKS'de 300 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 57 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 55 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 53 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 51 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 46,5 net üstünde olmalıdır.
2020 TYT Barajı İçin Kaç Net Gerekir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını sağlamaları gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2020 TYT sınavında da puan barajı 150 puan olarak belirlenmiştir. Bu puanı almak için adaylar, ÖSYM tarafından kendilerine verilen 99,435 puanın üzerine 50,565 puan almalıdır. 2019 YKS sonuçlarına göre her dersin standart sapma puanı farklı olduğundan, TYT barajını geçmek için alınacak netleri bu sapmayı hesaba katarak oluşturmaya çalıştık.
2019 TYT sonuçlarına göre: 7,5 Türkçe, 5 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 15.5 net yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
2019 TYT sonuçlarına göre: 10,5 Türkçe, 3 Sosyal Bilimler ve 1,5 Temel Matematik neti olmak üzere 15 net net yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
2019 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 5,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 15,75 net yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
2019 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Türkçe neti yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
2019 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2020 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
Yukarıda yer alan puanlamadan da anlaşılacağı üzere, 2020 TYT sınavında puan barajı için 14,25 ile 15,75 arasında net yapmak yeterli olacaktır.
2020 YKS 170 Puan Barajını Geçmek İçin Kaç Net Gerekir?
2020 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Temel Yeterlilik Testinde 150 barajını sağlayamayan adaylar, Alan Yeterlilik Testinde kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz. YKS barajınını geçirmek için aşağıda yapacağımız hesapları belli sayıda TYT netlerine, belli sayıda AYT netlerini eklenerek bulmaya çalışacağız.
ÖRNEK: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday, 2020 YKS puan barajını geçecektir.
Bir aday TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:
Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16,75 üstünde net yapması gerekir.
Bu adayın, 2020 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 17,25 üstünde net yapması gerekir.
Bu adayın, 2020 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 17 üstünde net yapması gerekir.
HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019'da lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
YÖK ATLAS NET SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ