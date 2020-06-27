İşte Mahmur Övür'ün "Kabine değişimi" adlı köşe yazısı:



Türkiye'deki gündemin hızlı değişmesinin bir nedeni içeride ve dışarıda yaşanan derin değişimse bir diğer nedeni de siyasetin -iktidar veya muhalefet fark etmiyor- bilerek gündemi değiştirmesidir. Her ikisi de yaşanıyor. Buna o kadar çok alışıldı ki, hafif bir sakinlik bile "durağanlık" olarak niteleniyor ve ortaya hemen klasik "kabine değişikliği" tezi atılıyor.

Aslında içinde "değişim" olduğu için, konuşulması insanların hoşuna da gidiyor.

Tam da bu nedenle bir süredir kabinede değişiklik olacağıyla ilgili çok sayıda haber çıkıyor, köşe yazılıyor.

Sanıyorum bu konu o kadar çok konuşuldu ki, "Değişiklik olacak mı?" diye sorduğum bir bakan, şöyle deme gereği duydu:

" Olması beni şaşırtmaz."







Aslında önümüzdeki temmuz ayında kabinenin iki yılı da doluyor. Bakanların performanslarını değerlendirme açısından da yeterli bir zaman dilimi.

Peki, kabinede değişiklik için tek ölçü iki yıllık zaman mı?



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir tecrübe yaşandığı için tek ölçü zaman değil. Başka parametreler de var ve daha çok da performansa bakılıyor.



Ayrıca bu kabine, ne eskisi gibi tam seçilmişlerden ne de klasik başkanlık sistemlerinde olduğu gibi "atanmış" teknokratlardan oluşuyor. Karma bir geçiş dönemi tecrübesi yaşanıyor. Normalde başkanlık sisteminde, kabineyi değiştirmenin "özel" bir takvimi yok. Başarısızsa ve başkanla uyumlu çalışmıyorsa "siyasi sekreter" olarak görülen bakan hemen görevden alınıyor, yerine yenisi atanıyor. Bizde de bu yöntem bir süre önce uygulandı. Bir bakan sessiz sedasız görevden alındı ve yerine yenisi atandı.

Şimdi gelelim bu bilgiler ışığında köklü veya kısmi bir kabine değişikliği olup olmayacağına...

Hem AK Parti içinde hem de dışında böyle bir beklenti var ve her an olabileceği söyleniyor. Ama ilginç ve derin bir değişim hazırlığından söz edenler de var.





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