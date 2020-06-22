Geçtiğimiz aylarda CHP'ye yakın isimler ve "yandaşı" medya kuruluşları tarafından CHP'li belediyelerin 'yerel hükümet' olarak yansıtılmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir için ayrı bir 'bayrak' ve 'para' çalışması içinde olduğunu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren Soyer yakın çevresi tarafından da "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır" sözleriyle uyarıldığını ifade etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin bölücü yapılarla kol kola girdiğini ifade eden Aksakal, "Kafalarının arkasındaki niyetleri ağızlarından kaçırıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Aksakal'ın konuya ilişkin açıklamaları:

TÜRKİYE'NİN BÖLÜNÜP PARÇALANMASI İÇİN AKTİF BİR MİSYON ÜSTLENMİŞLER

Yapılmaya çalışılan hadise şudur; CHP biraz önce de söylediğim gibi uluslararası egemen sistemin bu bölge üzerinde yapmaya çalıştığı yeni devlet yapılanmasında toplumun demokrat kesimini Atatürkçü kesimini bi şekilde konsolide etmek üzere politikalarını sürdürüyor fakat özünde asıl niyetin de Türkiye'nin sözde sol değerleri kullanarak bölünüp parçalanmasına yol açan diğer politikaların hayata geçmesinde aktif bir misyon üstlenmiş gibi görünüyor.

BÖLÜCÜ YAPILARLA KOL KOLA BU SÜRECİ YÖNETİYORLAR

Tunç Soyer'in de zaten seçimler döneminde hatırlayacaksınız "Türkiye'deki değişim izmir'den başlayacak benim seçilmemle birlikte" şeklinde söylemleri vardır. Kafalarının arkasındaki yatan ana yöntem Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki coğrafyanın farklı bir devlet yapılanması içerisinde sözde yine halkların kendi kaderlerini tayin etmesi kavramından hareketle çalışmalar yürüten siyasi yapılarla kol kola bu süreci yürütüyorlar.

"KAFALARININ ARKASINDAKİ NİYETLERİ AĞIZLARINDAN KAÇIRIYORLAR

Yani siyasetçi için aslolan önemli olan genelde şöyle bir deyim vardır bir siyasetçi ne söyleyeceğinden öte neyi söyleyeceğini çok iyi bilmelidir. Fakat tabi böyle tecrübeleri de olmadığı için bazen kafalarının arkasındaki niyetleri ağızlarından kaçırıyorlar. Gerekçe olarak 'biz aslında bunu söylemek istememiştik' 'bizim büyükşehir belediye başkanımız bunu bir reklam aracı olarak düşünmüştü' şeklinde bir açıklama yaptı CHP sözcüsü fakat dikkat ederseniz uyarının konuşulduğu noktada 'İzmir tarihte de bayraklı kentler arasındaydı' görüşü var. Zaten düşüncenin oturduğu nokta bu noktadır. Buradan itibaren bizlerin daha dikkatli ve özellikle CHP'nin bu yapısına hala daha destek veren, hala daha Atatürk'ün partisi anlayışı içerisinde bu yapıya destek veren toplum kitlelerinin artık değerlendirmelerini biraz daha farklı noktada yapmalarını beklemek hakkımız olduğunu düşünüyorum.