Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB 'ın online toplantısında, İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan CHP 'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, eleştirilerin odağı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bu açıklamanın sorgulanmaya muhtaç olduğunu dile getirerekdiye konuştu.

İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak çok değerli olduğuna dikkati çeken Dağ, İzmirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Soyer'in sözlerinin gaftan ibaret olmasını temenni ettiğini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:Bir belediye başkanının hizmetlerle anılması gerektiğini savunan Hamza Dağ, şunları ifade etti: