Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 23 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xQqKtmwSFo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.