Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xQqKtmwSFo