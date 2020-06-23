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    • 23.06.2020 20:16
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.


    Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.




    Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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