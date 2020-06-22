Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2020 08:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 08:31
    ABONE OL

    Son dakika: 81 ile talimat gönderildi! takmayanlara 900 lira ceza

    Son dakika haberine göre nın yeni tip virüs tedbirlerinden kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda bugünden itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

    Maske takmayanlara 900 lira ceza

    İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.



    Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.



    Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.



    Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: 81 ile talimat gönderildi! Maske takmayanlara 900 lira ceza
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri