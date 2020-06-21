Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.06.2020 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2020 10:01
    ABONE OL

    'ndan flaş talimatı! 81 ile gönderildi!

    Son dakika haberleri... tedbirleri kapsamında tarafından 81 ile gönderilen talimat doğrultusunda yarından itibaren takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek.

    Bakanlıktan flaş maske talimatı! 81 ile gönderildi!

    nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

    Yeni tip (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

    Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

    900 LİRA PARA CEZASI
    Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

    Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan flaş maske talimatı! 81 ile gönderildi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri