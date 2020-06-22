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    • 22.06.2020 09:21
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    'daki araçlarında endişe yaratan yoğunluk

    Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadelesini tüm gücüyle sürdürürken, kalabalık lar risk yaratmaya devam ediyor. 'da bu sabah toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe yarattı. Otobüs ve büs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. Görüntüler, "Dolaşımdaki araçlar yetersiz mi?" sorusunu akıllara getirdi.

    Endişe yaratan yoğunluk

    'da haftanın ilk iş gününde da ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve büs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

    CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK
    Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı.



    Bugün Cevizlibağ metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.



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