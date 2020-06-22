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    • 22.06.2020 08:16
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    : yeni haftaya yoğun ile başladı

    haberi... 'da yeni haftanın ilk sabahında yoğunluğu yaşanıyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

    İstanbul hareketli sabah
    Yeni haftanın ilk sabahına uyanan Megakent 'da sabah saatlerinde yoğunluğu oluştu. Bu kapsamda kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 26'ya çıktı.




    İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşlardan bazılarının maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul yeni haftaya yoğun trafik ile başladı
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