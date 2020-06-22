İSTANBUL CADDEBOSTAN BÖYLE...
Diyarbakır'da kadınlar, parkta sosyal mesafeye dikkat ederek oturdu. Hem kendilerini hem komşularını Corona'dan korudu.
DİYARBAKIR BÖYLE...
Her fırsatta iç içe eğlenmeyi marifet sanan sorumsuzlara örnek oldu.
MANGAL YÜREKLİLER
Türkiye'de, 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Pandemi boyunca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Yaklaşık 3 aydır karantinada kalan vatandaşlar, sıcak havayı da fırsat bilerek sokaklara aktı! Dün Antalya'da plaj ve mesire alanları doldu taştı! Araç park edecek yer bile kalmadı! Mangalını yakıp etlerini afiyetle yiyenler, virüse aldırmadı.
MESAFELİ PİKNİK
İstanbullular'ın tercihi ise Belgrad Ormanı'ydı. Piknik alanına gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerce trafikte kaldı. Güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını unutmadı.
TAKMAYAN KALMASIN
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine maske kullanımı zorunluluğuyla ilgili genelge yolladı. Bu kapsamda maske takmayanlara 900 lira idari para cezası yazılacağı açıklandı. 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaförde maske takılması zorunluluğu var.
'YAREN'İNE KAVUŞTU
Bursa'da Adem Yılmaz (67), Yaren adını verdiği leyleği 9 yıl teknesinde ağırladı. Bu sene, Corona nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelince Yaren'e hasret kaldı. Dün, kısıtlama sona erince soluğu leyleğin yanında aldı.
TIRAŞIKOMİK
Sivas'ta berber Yakup Yücel (24), müşterilerini fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımıyla yaptı.
TADINIZ KAÇMASIN
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, restoranlarla ilgili uyardı: Restoran ve kafelerde servisi hazırlayanları görmüyorsunuz. Corona taşıyan birileri varsa onlar, bardağı kirletebilir. Çay, kahve içecekseniz, bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silin.
YENİ NORMALIN İLK SEFERİ
Coronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçak seferleri, yeniden başladı. ABD uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tarifeli ilk seferlerin yolcuları dün İstanbul'a ayak bastı.
İlk uçuşun yolcularından Ayhan İlbak, hasta babasını ziyaret etmek için Mart ayından itibaren Türkiye'ye gelme planları yaptığını anlattı. İstanbul-New York seferleri 1 Temmuz'da başlayacağı açıklandı.
Yolcular uçakta ve havalimanında maske taktı.
İYİLEŞENLER YENİ VAKADAN FAZLA
SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 192 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 23 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 950 olduğunu açıkladı. Bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Corona tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240'a yükseldi.
APPLE'DAN ABD KARARI
Corona salgını Amerika kıtasında kendini gösterdi. Apple, 20 Haziran itibarıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki 11 mağazasını kapatılacağı belirtti.
TRUMP'A BİR ŞOK DAHA
ABD Başkanı Trump'a bir şok daha geldi. Trump'ın Oklahoma'da yapacağı seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde COVİD-19 tespit edildi.
ÇİN'DEN AŞIRI GÜZEL HABER
BİLİM dünyası Coronavirüs'e karşı aşı çalışmalarını hızlandırdı. Bek-lenen aşının Çin'den geleceği açıklandı. Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.