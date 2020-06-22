



İYİLEŞENLER YENİ VAKADAN FAZLA

SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 192 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 23 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 950 olduğunu açıkladı. Bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Corona tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240'a yükseldi.



APPLE'DAN ABD KARARI

Corona salgını Amerika kıtasında kendini gösterdi. Apple, 20 Haziran itibarıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki 11 mağazasını kapatılacağı belirtti.



TRUMP'A BİR ŞOK DAHA

ABD Başkanı Trump'a bir şok daha geldi. Trump'ın Oklahoma'da yapacağı seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde COVİD-19 tespit edildi.



ÇİN'DEN AŞIRI GÜZEL HABER

BİLİM dünyası Coronavirüs'e karşı aşı çalışmalarını hızlandırdı. Bek-lenen aşının Çin'den geleceği açıklandı. Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.