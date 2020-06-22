



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gençler arasında 'bana bir şey olmaz' algının oluşturduğu 'Öz güven patlaması' nedeniyle maske ve fiziki mesafe kuralına uyumun düşük aldığı belirtildi. Üyeler "Virüsle mücadelede 65 yaş üstü daha dikkatli davranıyor. Maske ve mesafe kuralına en çok onlar uyuyor. Gençler bu konuda daha duyarsız. Âdeta öz güven patlaması yaşayıp 'Ben gencim bana bir şey olmaz' algısı nedeniyle fiziki mesafe ve maske takma kuralına uymuyor. Toplumda, kurallara uymayanların oranı %20'nin üzerinde, bu kesimin büyük bölümünü de gençler oluşturuyor. Parklarda bahçelerde, sokaklarda maskesiz dolaşanları görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulunun virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere uyumun artırılması konusunda farkındalık çalışmaları yapacağı ifade edildi.