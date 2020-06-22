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    • 22.06.2020 11:25
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 'da sona erecek

    Son dakika haberi... Milli , (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 'da sona ereceğini duyurdu.

    Bakanlık açıkladı: 26 Haziran'da sona erecek
    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek
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