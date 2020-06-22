Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır. pic.twitter.com/TUact94x2o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2020