Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Maske takmama cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde genelge yayınlayarak maske takmanın zorunlu olduğu illeri açıklamış oldu. Mevcut illere en son İstanbul, Ankara ve Bursa illeri de eklendi. Vatandaşlar kendi ilinde maske takma zorunluluğu olup olmadığını merak ederken araştırmalarını sürdürüyor. Corona virüsün ülkemizde yayılmasını önlemede büyük katkısı olan maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanan illerin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Maske takmama cezası da belirlendi.