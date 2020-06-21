Ancak Anka Ajansı bu haberi sunarken, polis memurlarının öğrencilere ve ailelere yapılan dağıtımı tespit etmek için tutanak tutmasını dağıtımı engellemeye yönelik bir hareket gibi lanse etti.

CUMHURİYET MANİPÜLASYONA İMZA ATTI

Cumhuriyet Gazetesi de manipülasyon içerikli bu haberi yayınlarken polislerin dağıtımı engellediği şeklinde haberi yayınladı. Cumhuriyet, sanki polisler dezenfektan, kalem seti ve maske dağıtımı yapanları engellediğini okuyuculara sunarak yalan içeriğe imza attı.

LGS'deki okul sınav görevlisi polislerin sadece rutin bir görevi yerine getirmesini engelleme olarak sunan Cumhuriyet Gazetesi manipülasyon yaparak kamuoyunu yanıltmış oldu.