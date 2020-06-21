"SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİME YAKINDAN TANIK OLDUM"

Başdanışman Hasan Nuri Yaşar, babasının vefatından dolayı okuldan bir yıl geç mezun olduğunu belirterek, "2002'den itibaren bu adi bürokratik tezgahı bozulmasına, Allah nasip etti, Başbakan Başmüşaviri olarak yakından tanık oldum. Bugün bir salgın döneminde ülkemizin sağlıkta geldiği yere hepimiz tanığız. Bu dualar sayesinde eskinin artıklarından korunuyoruz!" dedi.