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    • 22.06.2020 01:37
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun açıkladı: Devletimiz vatandaşlarımızın yanındadır

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , ’da yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaptı. Altun, “Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

    Devletimiz vatandaşlarımızın yanındadır
    İletişim Başkanı , 'da yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaptı. Altun, "Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.



    İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı. Altun, "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

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