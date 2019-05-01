Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik "Camiyi seviyorum namaza başlıyorum" etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğin ardından Cumhuriyet gazetesi yine nefret diliyle başlık atarak haberi servis etti.

CUMHURİYET NAMAZDAN RAHATSIZ OLDU

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik "Camiyi seviyorum namaza başlıyorum" etkinliği düzenlendi. Programa Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu'da katıldı ve 4-6 yaş grubu öğrencilerle birlikte namaz kıldı.



Milli ve manevi değerlerin düşmanlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yine namazdan ve camiden rahatsız oldu. 'Türbanlı ve takkeli çocuklar' başlığıyla namazı sevindirme etkinliğine kulp bulan gazeteye sosyal medyada büyük tepki geldi. Cumhuriyet gazetesi daha öncede Charlie Hebdo'nun yayınladığı Peygamber Efendimizi (s.a.v) karikatür skandalını yayınlamıştı.

CUMHURİYET TERÖRÜN SESİ OLDU

Cumhuriyet gazetesi, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çatışmada ölen PKK'li 'Zeyra Çıra' kod adlı Antika Acar'ın annesinin skandal sözlerini sosyal medyada paylaşarak terör örgütlerinin yine sesi oldu.

PKK'LININ ANNESİNİN SKANDAL SÖZLERİNİ SERVİS ETTİ

Tabutuna PKK flamasının sarıldığı cenazede PKK'nın annesi, "Kızım özgürlük savaşçısıdır, özgürlük şehididir. Başkan Apo'nun açtığı yolda yürümüştür. Kürt halkının açtığı yolda yürümüştür. Kızımla gurur duyuyorum. Başım diktir. Bu mücadelede Kürtlerin özgürlüğü için iki çocuğumu şehit verdim." diye konuştu.

AFRİN OPERASYONUYLA İLGİLİ ALÇAK HABER

Cumhuriyet gazetesi Afrin operasyonundan rahatsızlığını alçakça haberler yaparak ortaya koymuştu.

Haberde yaralanan teröristlerden siviller diye bahseden Cumhuriyet gazetesi, 'Türkiye ve ÖSO güçleri Bilbile bölgesinden Afrin'e girmek istediler ancak YPG güçlerimiz izin vermedi' şeklinde ifadelere yer verdi.

İşte Cumhuriyet gazetesinin o skandal satırları:





CUMHURİYET PKK'YI PARLATIYORDU

Cumhuriyet gazetesi FETÖ'ye desteği kadar daha önce de PKK'lı teröristler için "Kandil'de sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar" haberi yapmış, teröristleri çevreci göstermeye çalışmıştı.

PKK elebaşı Cemil Bayık'la röportaj yapan Cumhuriyet muhabiri Ayşe Yıldırım'ın PKK'yı cici göstermeye çalışan sözleri:

Kandil'de doğaya saygı önemli. Dağ taş demiyorlar, sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar. Eteklerde yaşayan köylülerin rastgele ağaç kesmesine izin vermiyorlar. Her yer tuvalet anlayışı yok, 'kurum'ların özel tuvalet alanları var. Komünal bir yaşam var.

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