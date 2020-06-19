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    • 19.06.2020 12:12
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    'ara-bul-yok et' parolasıyla devam ediyor

    Terör örgütü 'nın hareket alanları imha ediliyor. , ’de, ’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmayı sürdürdüğünü bildirdi.

    Son dönemde 'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü 'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

    Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin 'de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

    Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

    Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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