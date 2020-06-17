Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.



Twitter hesabından yapılan paylaşımda operasyondan görüntülere yer verildi. İşte terör yuvalarının vurulma anı:



Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/eWWwPpJH9c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020