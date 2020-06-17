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    • 17.06.2020 14:27
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    : görüntüleri paylaştı: Pençe-Kaplan unda terör yuvaları böyle vuruldu

    haberi... : Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan u kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.

    Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör yuvaları böyle vuruldu

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.

    Twitter hesabından yapılan paylaşımda operasyondan görüntülere yer verildi. İşte terör yuvalarının vurulma anı:



    Haberler Güncel Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör yuvaları böyle vuruldu
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