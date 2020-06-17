"2500 KM'LİK AKS ÜZERİNDE KUDRET VE KABİLİT GÖSTERİSİ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarında şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

2500 kilometrelik bir aks üzerinde yapılan eş zamanlı bir mücadele var. Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Libya... Türkiye Doğu Akdeniz'de 1000 KM derinlikte, 2000 KM'lik rota üzerinde bir güç gösterisine imza attı. Bu yetmedi, 250 KM'lik derinliğe ulaşan bir alanda çok zamanlı 81 tane hedefi vurma kapasitesini gösterdi. Bunların içinde PKK'nın kendisini dokunulmaz, güvende hissettiği alanlar var. Bu da Türkiye'nin 2500 KM'lik aks üzerindeki kudret ve kabiliyetinin yeni bir göstergesi oldu. Eylem üretmekle tehdit eden PKK'ya eylem düzenlenmesi, baskın yapacağım diyen PKK'ya baskın yapılması, burada etki üretmesi Türkiye'nin kararlılığı açısından büyük önem taşıyor.