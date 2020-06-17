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    • 17.06.2020 14:40
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    ndan sonra yeni hedef neresi? 'dan flaş açıklamalar!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını hedef alan 'deki 'lı teröristlerin korkulu rüyası oldu. Yerli üretim Fırtına Obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında belirlenen 150'den fazla hedef tam isabetle imha edildi. Peki Haftanin'den sonra yeni hedef neresi olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı , konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ağar, Ağar, "PKK'nın 35 senedir yol geçen hanına çevirdiği bir arazi, yuvalandığı, hareket ettiği, PKK'dan başka kimsenin giremediği alanlara giriyor" ifadelerini kullandı.

    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Pençe Kaplan Harekatı'nı değerlendirdi. Ağar, operasyon ile ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, önemli rakamlar paylaştı.

    Ağar, Türkiye'nin operasyonunun terör destekçilerine önemli mesajlar içerdiğini ifade ederken, art arda yapılan harekatların güç gösterisi olduğunu belirtti. İşte Ağar'ın A Haber canlı yayınındaki çok özel açıklamaları...
    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    "2500 KM'LİK AKS ÜZERİNDE KUDRET VE KABİLİT GÖSTERİSİ"
    Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarında şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

    2500 kilometrelik bir aks üzerinde yapılan eş zamanlı bir mücadele var. Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Libya... Türkiye Doğu Akdeniz'de 1000 KM derinlikte, 2000 KM'lik rota üzerinde bir güç gösterisine imza attı. Bu yetmedi, 250 KM'lik derinliğe ulaşan bir alanda çok zamanlı 81 tane hedefi vurma kapasitesini gösterdi. Bunların içinde PKK'nın kendisini dokunulmaz, güvende hissettiği alanlar var. Bu da Türkiye'nin 2500 KM'lik aks üzerindeki kudret ve kabiliyetinin yeni bir göstergesi oldu. Eylem üretmekle tehdit eden PKK'ya eylem düzenlenmesi, baskın yapacağım diyen PKK'ya baskın yapılması, burada etki üretmesi Türkiye'nin kararlılığı açısından büyük önem taşıyor.
    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    "PKK'NIN 35 SENEDİR YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRDİĞİ ARAZİYE TÜRKİYE GİRDİ VE KALICI OLUYOR"
    Ağar, bölgenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

    4 temel kamp alanları var biliyorsunuz. Stratejik olarak Türkiye'yi tehdit eden bir topoğrafik alan. Yani Irak'ın kuzeyindeki dağlık kesim... Bu alanlara Türkiye girmiş durumda. Tamamı ile ele geçirdi mi Türkiye, hayır. Ama adım adım ilerliyor. Son derece zor bir arazi, son derece tehlikeli bir arazi. Yanlış bir adımın bedelinin çok ağır olacağı bir arazi. PKK'nın 35 senedir yol geçen hanına çevirdiği bir arazi, yuvalandığı, hareket ettiği, PKK'dan başka kimsenin giremediği alanlara Türkiye giriyor. Ve burada kalıcı oluyor. Kalıcı kelimesi çok önemli.
    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    "BU BİR GÖZDAĞI HAREKATI"
    Ağar, operasyonun küresel ve bölgesel terör detekçilerine önemli mesajlar içerdiğini söyledi, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

    Bir gözdağı harekatı bu. PKK ile iş birliği yapanlara. İş birliği yapanlara, 'Yapmayın' diyor Türkiye. 'PKK'nın başına gelen sizin de başınıza gelir' diyor Türkiye.
    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    Önceden meseleyi terörle mücadele kapsamında değerlendiriyorduk. Artık böyle değerlendirmiyorum ben. Burada bize karşı kullanılan jeopolitik aygıta karşı yapılan operasyona dönüştü. Terörü kalıcı olarak ortadan kaldırmak istiyorsak eğer, terörü kullanan küresel ve bölgesel iradelere hadlerini bildirmek veya yaptıklarını pahalıya ödetmek zorundayız.

    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    Libya'da, Irak'ta, Suriye'de yapılan harekatlar buna karşılık geliyor aslında. Sadece buralarda da kalmaması gerekiyor. PKK'yı kullananlara bunun bedelini ödetmemiz gerekiyor.

    Pençe-Kaplan opperasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

    Biz PKK'yı bize karşı kullananlara, koruyanlara, fonlayanlara karşı bir bedel ödetmek gerek. Bu ne demek? Buralarada kalmayacak demek. Gerekirse Doğu Akdeniz'in, Suriye'nin, Libya'nın, Irak'ın derinliklerine kadar devam edecek.
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