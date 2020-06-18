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    • 18.06.2020 10:44
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    Pençe-Kartal operasyonunda teröristlerin izi casus drone ile bulundu

    ’nin eli kanlı terör örgütü ’ya düzenlediği Pençe-Kartal operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı. Son 5 yılın en büyük terör operasyonu olan Pençe-Kartal’da teröristlerin izi casus dronelar ile bulundu. ’taki teröristlerden biri sinyal istihbaratı datalarıyla gerçekleştirilen bir operasyonda sigara içerken havadan drone ile vurularak öldürüldü.

    Son beş yılın en büyük sınır ötesi hava operasyonu olan Pençe-Kartal Operasyonu'ndaki istihbarat altyapısının bilinmeyenlerini açıklıyor. Edinilen bilgilere göre operasyon, bünyesindeki Gölbaşı Elektronik Sistemler Başkanlığı'ndaki elektronik istihbarat verileri ile karargâhta ve sahada görev alan toplam 400 mensubunun sağladığı istihbarat verilerine dayanan nokta vuruşlarıyla gerçekleştirildi. 'taki teröristlerden biri sinyal istihbaratı datalarıyla gerçekleştirilen bir operasyonda sigara içerken havadan drone ile vurularak öldürüldü.
    İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre , ve Suriye'deki terör örgütü kamplarına yönelik olarak 28 savaş uçağıyla gerçekleştirilen operasyonda sahada 300 MİT mensubu ve karargâhta 100 operasyon yöneticisi (desk officer) görev aldı.

    KAMUFLAJ ŞEMSİYELERİ İŞE YARAMADI
    Operasyondaki en önemli ayrıntılardan biri şemsiye ile kamufle olmaya çalışan PKK'lı teröristlerin yeni teknoloji ürünü dronelar sayesinde daha çabuk tespit edilip teker teker vurulmasıydı. Kamuflaj için ısı geçirmeyen şemsiyelerle gezen teröristler gizlenmeye çalışırken açık hedef haline geldi.
    Gece görüşüne de imkân sağlayan optik gözleyiciler vasıtasıyla yalnızca kamufle olmuş teröristler değil, teröristlerin bulunduğu yerler, sığınakları ve mühimmat depoları da teker teker tespit edilerek F-16'lar tarafından vuruldu.

    ELLİ CASUS DRONE HAVADAN İNMEDİ
    Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili bütün milli güç unsurlarının tam koordinasyonla yürüttüğü operasyonda vurulan bütün hedeflerle ilgili olarak altı ay boyunca elektronik ve insana dayalı istihbarat çalışması yapıldı, son iki ayda hedeflerle ilgili genel değerlendirme yapılıp düğmeye basıldı.

    Operasyonda ilk kez yerli milli teknoloji ürünü olan ve Uydu Görüntü İstihbarat bölümüne bağlı olarak kullanılan 50 casus drone havada 24 saat boyunca istihbarat sağladı. Bu elektronik istihbarat verileri Gölbaşı Elektronik Sistemler Başkanlığı'nda değerlendirilip 'ne iletildi.

    VURULDUKTAN SONRA DA İZLENDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı, tarafından PKK'nın ülkemiz sınırına mücavir üs bölgeleri ile örgütün yeni Kandil olarak tasarladığı bölgesinde imha edilen hedeflerin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

    MİT; hedeflerin güncel durumlarının belirlenmesi, hangi amaçla kullanıldıklarının tespiti ve hedeflerin koordinat bilgileri sahadaki unsurları ile teknik, sinyal ve görüntü istihbaratı üzerinden elde ettiği verileri süreç içerisinde aşama aşama Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaştı.

    Gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK'nın eğitim alanları, mühimmat depoları, haberleşme altyapılarıyla ilgili bina, sığınak, dpo ve mobil alanları yerle bir edildi. MİT, imha edilen hedeflerin son durumları hakkında da tamamlayıcı cari istihbarat faaliyetlerine yürütmeye devam etti. (Sabah)

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