Uzman isimden A Haber'de Pençe-Kaplan açıklaması: Türkiye demirden gömleğini yırttı

18.06.2020 00:55

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye’nin Pençe Kaplan operasyonunu A Haber ekranlarında değerlendirildi. 15 Temmuz’da Türkiye’ye içine doğru batan demirden bir gömlek giydirildiğini belirten Ağar, ‘’Türkiye’nin o demirden gömleyi yırtarak bir jeopolitik harekata, bir jeopolitik mücadeleye girişmesini görüyoruz.’’ İfadelerini kullandı. Ağar, Irak-İran sınırından Libya’ya kadar uzanan 2.500 KM’lik jeopolitik aksa dikkat çekerek, Türkiye’nin operasyonel başarını anlattı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şunu söylemek gerek, PKK Haziran ayını eylem ayı olarak belirlemişti. Bir diğer tarafıyla da niyet ve maksatı da şuydu; TSK'nın belli alanlarda, sızmalarla beraber basmak. Böyle bir temel ihtirası vardır. Bu ihtirası güden örgüt, ''basacağım'' derken basıldı. Eylem ayı ilan etmişken eyleme maruz kaldı stratejik manada. Bu anlamda iddialarının, ihtiraslarının çökertilmesi, moral ve motivasyonlarının ortadan kaldırılması anlamında son derece önemli bir operasyondan bahsediyoruz. Bir diğer tarafıyla etki odaklı bir harekat olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve bunu tanımlarken de sadece bu bölge içerisinde değil, aynı zamanda 200-2500 KM'lik bir aks içerisinde Türkiye'nin yapmış olduğu mücadeleler içerisinde tanımlamamızın doğru olacağını düşünüyorum. Genel büyük fotoğrafı değerlendirirken bu şekilde bakarsak son derece önemli, iyi olur. İran sınırından başlayıp bütün Irak sınırı boyunca buradan başlayıp Suriye'ye geçip 911 KM'lik sınır boyunca, oradan Doğu Akdeniz'e geçen, oradan Akdeniz'e uzanan ve Libya'ya erişen bir aksta; 2.500 KM'lik bir aksta Türkiye, farklı alanları, farklı denizleri ve farklı coğrafyaları içine alan jeopolitik bir mücadeleye girişmiş durumda. Bu jeopolitik mücadelenin içerisinde yürüyen birtakım harekatlar varken, bunun üzerine bir anda özellikle son dönemde ortaya çıkan sürtüşmeler ve jeopolitik şarjlarla beraber Türkiye bu harekattan 3 gün önce Akdeniz'de 2.000 KM'lik bir rota üzerinde ve 1.000 KM'lik bir derinlikte, 17 uçak ve 8 fırkateynle birlikte bir güç gösterisi yaptı. Bir caydırıcılık gösterisi yaptı. Bunun hemen iki gün sonrasında 81 hedefi eş zamanlı olarak vurdu. Son derece zor bir harekatın altına başarıyla imza attı.

TÜRKİYE DEMİRDEN GÖMLEĞİ YIRTTI!

Bunun 1 gün sonrasında bir karasal harekata girişti ve bütün bunları, bahsetmiş olduğumuz 2.500 KM'lik jeopolitik aks üzerindeki bütün bu mücadelelerini nerede yaptı? 15 Temmuz darbe girişiminin üretmiş olduğu hassasiyetlerle birlikte icra etti. Yani bu neye benziyor? PKK'ya hapsedilmiş bir ülke, bu hapsedilmiş ülkenin 15 Temmuz darbe girişiminde üretmiş olduğu hassasiyetler söz konusuyken, üzerine içine doğru batan, demirden bir gömlek giydirilmişken o demirden gömleği yırtarak bir jeopolitik harekata, bir jeopolitik mücadeleye girişmesini görüyoruz. Ve bunun bir parçası olarak gözüktü burada yapılan harekat.