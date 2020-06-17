Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman Türk askeri Haftanin'e işte böyle indi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.
KOMANDOLAR HAFTANİN'DE
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU
MSB, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.'' ifadelerini kullandı.
Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti
VİDEO PAYLAŞILDI
''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, ''#Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.'' denildi.
AKAR HAREKAT MERKEZİNDE
Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.