Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman Türk askeri Haftanin'e işte böyle indi!

VİDEO PAYLAŞILDI

''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.