Ali Ayvazoğlu kimdir? Ali Ayvazoğlu eşi Bahar Ayvazoğlu kimdir? Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün haberinin ardından Ali Ayvazoğlu ve Bahar Ayvazoğlu isimleri gündeme oturdu. Öztürk'ün iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı hakkında çok sert ifadeler kullandı. Soylu, paylaşımında "İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer verdi.
ALİ AYVAZOĞLU KİMDİR?
21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında; Ankara ve yedi ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atama yapıldı. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Ali Ayvazoğlu atandı. Ali Ayvazoğlu daha önce Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yürütüyordu.
BAHAR AYVAZOĞLU KİMDİR?
Trabzon doğumludur.
Matematiksel İktisatçı, Edebiyatçı, Proje Uzmanı; KTÜ Ekonometri Bölümü ve AÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
2001 yılında AK Parti'nin kuruluşu ile siyasi hayatına başladı. 10 yıl aralıksız olarak Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı'nda görev yaptı. Ardından 2 yıl Ortahisar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı seçildi. 2018 tarihinde yapılan kongre ile tekrar seçilerek AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine devam etti.
2007 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Teşkilat nedir? Teşkilatçı kime denir? konulu yarışmada Türkiye dördüncülüğünü elde etti ve ödülünü dönemin Başbakanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.
2011 yılında AB hibelerince fonlanan 'Do you play with me' projesinin koordinatörlüğünü yaptı ve proje ile, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim almaları, özel bir yöntem ile eğitimlerinin desteklenmesi ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi sağlandı.
2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından fonlanan Bizde Varız projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. Proje ile engelli bireyler ve ailelerinin sosyal yaşama etkin katılımlarına destek olunarak toplumla kaynaşmalarında önemli adımlar atıldı.
2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca fonlanan İKG Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamında koordinatörlüğünü yaptığı "Okuldan Hayata" projesi ile üniversiteden mezun olan/olmuş ve işgücü piyasasına katılmamış gençlerin kalifiye hale gelerek istihdam edilmeleri desteklendi.
Bu çalışmalar ile birlikte engelliler, çocuklar ve gençlerin dezavantajlı olduğu alanlarda önemli çalışmalara imza attı.Çeşitli yayın organlarında yayımlanan makale ve denemeleri mevcut olan AYVAZOĞLU orta seviyede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk annesidir.