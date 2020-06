Ali Ayvazoğlu kimdir? Ali Ayvazoğlu eşi Bahar Ayvazoğlu kimdir?

BAHAR AYVAZOĞLU KİMDİR?

Trabzon doğumludur.

Matematiksel İktisatçı, Edebiyatçı, Proje Uzmanı; KTÜ Ekonometri Bölümü ve AÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2001 yılında AK Parti'nin kuruluşu ile siyasi hayatına başladı. 10 yıl aralıksız olarak Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı'nda görev yaptı. Ardından 2 yıl Ortahisar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı seçildi. 2018 tarihinde yapılan kongre ile tekrar seçilerek AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine devam etti.

2007 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Teşkilat nedir? Teşkilatçı kime denir? konulu yarışmada Türkiye dördüncülüğünü elde etti ve ödülünü dönemin Başbakanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden aldı.

2011 yılında AB hibelerince fonlanan 'Do you play with me' projesinin koordinatörlüğünü yaptı ve proje ile, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim almaları, özel bir yöntem ile eğitimlerinin desteklenmesi ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi sağlandı.