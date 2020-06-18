Ali Ayvazoğlu kimdir? Ali Ayvazoğlu eşi Bahar Ayvazoğlu kimdir? Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün haberinin ardından Ali Ayvazoğlu ve Bahar Ayvazoğlu isimleri gündeme oturdu. Öztürk'ün iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı hakkında çok sert ifadeler kullandı. Soylu, paylaşımında "İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer verdi.

ALİ AYVAZOĞLU KİMDİR?

21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında; Ankara ve yedi ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atama yapıldı. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Ali Ayvazoğlu atandı. Ali Ayvazoğlu daha önce Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yürütüyordu.