Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri

"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni gelecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız. Bu konuyu biraz daha yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız"

NEDEN YABANCI HOCA?

Takvim'in bir diğer sorusu ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a oldu.

Arat, "Süper Lig'de uzun süredir yabancı teknik adam şampiyonluk yaşayamıyor? Sizin yabancı teknik adam kararınız neydi." sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: