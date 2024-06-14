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Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst'tan Ryan Kent sözleri

Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi. Törende editörümüz Görkem Ağgündüz hem Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a hem de Giovanni van Bronckhorst'a taraftarın merak ettiği soruları yöneltti; Beşiktaş neden yabancı hoca seçti ve Giovanni van Bronckhorst'ın eski öğrencisi Ryan Kent ile ilgili bir girişimi olacak mı?

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:58 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:10
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de istenen başarıyı sağlayamasa da sezonu Türkiye Kupası ile kapatan Beşiktaş takımın başına Giovanni van Bronckhorst'ı getirdi.

GIOVANNİ VAN BRONCKHORST İÇİN İMZA TÖRENİ
Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi.

TAKVİM MERAK EDİLEN İKİ SORUYU SORDU
Törene Takvim.com.tr de katılım gösterdi. Editörümüz Görkem Ağgündüz Beşiktaş taraftarının merak ettiği iki soruyu hem Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a hem de Giovanni van Bronckhorst'a sordu.

RYAN KENT İÇİN GİRİŞİM OLACAK MI?
Takvim.com.tr'nin "Beşiktaş'ın, eski öğrencisi Ryan Kent ile adı anılmaya başlandı. Onunla ilgili bir düşüncesi girişimi olacak mı?" sorusuna Giovanni van Bronckhorst şu yanıtı verdi:

"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni gelecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız. Bu konuyu biraz daha yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız"

NEDEN YABANCI HOCA?
Takvim'in bir diğer sorusu ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a oldu.

Arat, "Süper Lig'de uzun süredir yabancı teknik adam şampiyonluk yaşayamıyor? Sizin yabancı teknik adam kararınız neydi." sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Beşiktaş değişimlerin takımı. Biz buraya değişim vadederek ve camiamızın büyük desteğini alarak geldik. Dolayısıyla çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde bu planlamayı çok önemli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum ve bu planlama çerçevesinde kulübümüzün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Giovanni'ydi.

Gio'da karar kıldık. Bunu tüm yönetim kuruluyla birlikte verdik ve bu karardan dolayı çok memnunuz. Bundan sonra artık sahadaki neticeler konuşur. Bizlerden çok hocadan ve sporcularındır sahne. Ama şunu unutmayın Beşiktaş güçlü bir takımla gelecek tüm taraftarlarımız bunu hissedecektir."

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