Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri

"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni gelecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız. Bu konuyu biraz daha yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız"
NEDEN YABANCI HOCA?
Takvim'in bir diğer sorusu ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a oldu.
Arat, "Süper Lig'de uzun süredir yabancı teknik adam şampiyonluk yaşayamıyor? Sizin yabancı teknik adam kararınız neydi." sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Beşiktaş değişimlerin takımı. Biz buraya değişim vadederek ve camiamızın büyük desteğini alarak geldik. Dolayısıyla çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde bu planlamayı çok önemli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum ve bu planlama çerçevesinde kulübümüzün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Giovanni'ydi.
Gio'da karar kıldık. Bunu tüm yönetim kuruluyla birlikte verdik ve bu karardan dolayı çok memnunuz. Bundan sonra artık sahadaki neticeler konuşur. Bizlerden çok hocadan ve sporcularındır sahne. Ama şunu unutmayın Beşiktaş güçlü bir takımla gelecek tüm taraftarlarımız bunu hissedecektir."