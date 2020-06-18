Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2020 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 10:48
    ABONE OL

    Bakan Soylu'dan, haysiyet cellatlığına soyunan Sözcü yazarı 'e çok sert tepki: Bu yazı namussuzluktur!

    Karalama ve iftira odaklı siyasi operasyon haberleriyle bilinen 'nin yazarı , bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazı kaleme alarak yine çeşitli iftira ve suçlamalarda bulundu. Saygı Öztürk'ün 'yi de hedef aldığı suçlamalarına sosyal medyadan yanıt veren İçişleri Bakanı , "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" dedi. İşte detaylar.

    Bu yazı namussuzluktur!

    CHP yandaşı 'nin yazarı , itibar cellatlığını sürdürerek bugünkü köşesinde yine Ali Ayvazoğlu ve Bahar Ayvazoğlu hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu.



    Öztürk, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı köşe yazısında "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı." sözleriyle iki ismi ve bu iki isim üzerinden 'yi hedef aldı.

    BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT TEPKİ: NAMUSSUZLUKTUR!
    Öztürk'ün iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt veren İçişleri Bakanı , Sözcü yazarı hakkında çok sert ifadeler kullandı.



    Soylu, paylaşımında "İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Bakan Soylu'dan, haysiyet cellatlığına soyunan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e çok sert tepki: Bu yazı namussuzluktur!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri