CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, itibar cellatlığını sürdürerek bugünkü köşesinde yine Ali Ayvazoğlu ve Bahar Ayvazoğlu hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu.
Öztürk, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı köşe yazısında "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı." sözleriyle iki ismi ve bu iki isim üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.
BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT TEPKİ: NAMUSSUZLUKTUR!
Öztürk'ün iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı hakkında çok sert ifadeler kullandı.
İnsanlık görevimi yapıyorum— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020
Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur
Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır
Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı
Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3
Soylu, paylaşımında "İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer verdi.