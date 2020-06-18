CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, itibar cellatlığını sürdürerek bugünkü köşesinde yine Ali Ayvazoğlu ve Bahar Ayvazoğlu hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu.







Öztürk, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı köşe yazısında "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı." sözleriyle iki ismi ve bu iki isim üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.



BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT TEPKİ: NAMUSSUZLUKTUR!

Öztürk'ün iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı hakkında çok sert ifadeler kullandı.



İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020

Soylu, paylaşımındaifadelerine yer verdi.