Dayakçı Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'den özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtı.
Sunucusu İsmail Küçükkaya "Kadına el kaldıran şerefsizdir" dedi. Ancak eşini dövdüğü ortaya çıkınca vatandaş isyan etti:
El insaf yani bu kadar da yüzsüz olunmaz ki...
Çalar değil bozuk saat! Seni erkek müsveddesi!
Böyle birini ekranda görmek istemiyorum.
Feminist İsmail'den darpçı İsmail'e!
FOX TV görevine son vermeli.
Feminist ablalar nerdesiniz!
Arkadaşlar CHP'li olunca kadına istediğiniz gibi şiddet uygulayabiliyorsunuz!
Evet bence de kendi kendini tarif etmiş.
BOZUK SAAT
FOX TV'de Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, haberlerinde kadına şiddeti eleştirdi. "Kadına el kaldıran şerefsizdir" dedi. Ancak aynı duyarlılığı eşine göstermedi. Eda Demirci eski eşi Küçükkaya'dan 4 yıl boyunca şiddet gördüğünü söyledi. "550 bin liraya anlaşmıştık. Susması gerekiyordu" diyen ünlü sunucuya sosyal medyadan tepki gecikmedi. Twitter kullanıcıları, "Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya'yı ekranlarda görmek istemiyoruz" diyerek FOX TV'ye tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
"Kadına el kaldıran şerefsizdir" deyip, eşini dövüyorsun. Bu nasıl bir yüzsüzlük?
Sıla'ya geçmiş olsun mesajı atan Kılıçdaroğlu, Eda Demirci'yi
Eşine şiddet uygulayan spikerleri ekranda görmek istemiyoruz.
FOX TV açıklama bile yapmıyorsa, kanal listemizden ÇIKARALIM
Ekranda ahlak nutukları atıp eşine şiddet uygulayan da adam değildir!
Madem dürüst haberci, kendi yaptıklarını da gizlemesin.