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    • 17.06.2020 03:12
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi. Bakan Gül Twitter hesabından 'un ''nun Duası'' şiirini paylaştı.

    Adalet Bakanı Gül'den 'Pençe-Kaplan' açıklaması

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı muzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

    Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi 'un '''' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

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