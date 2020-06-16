

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği bildirildi

"KOMANDOLARIMIZ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

MSB'den yapılan bir diğer paylaşımda Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor." ifadelerine yer verildi.







