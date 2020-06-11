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    • 11.06.2020 17:36
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    'dan tedbirlere uyan "büyüklere" teşekkür

    : Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.

    Bakan Koca'dan teşekkür
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

    , paylaşımında "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.




    "TEŞEKKÜR YÜREKTENDİR"
    Bakan Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" yazması dikkatlerden kaçmadı.

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