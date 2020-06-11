Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "vaka sayıları artıyor" diyerek uyarmıştı! İşte o iller...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE KONYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Bakan Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki koronavirüs tablosunu da değerlendirdi. İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarını düştüğünü ve hastane yükünün de azalmaya başladığını belirten Koca, "Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu.