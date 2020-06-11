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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "vaka sayıları artıyor" diyerek uyarmıştı! İşte o iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "vaka sayıları artıyor" diyerek uyarmıştı! İşte o iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son dönemde Orta Anadolu, Doğu ve Gündeydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artış yaşandığını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illerde ise salgının kontrol altına alındığını belirten Koca, vaka sayılarının azaldığını belirtti. İşte Bakan Koca'nın vaka sayılarında artış var diyerek uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası.
11.06.2020 08:19
- Son Güncelleme: 11.06.2020 08:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu.
Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE KONYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
Bakan Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki koronavirüs tablosunu da değerlendirdi. İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarını düştüğünü ve hastane yükünün de azalmaya başladığını belirten Koca, "Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu.
Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşü olduğunu gördük. Sosyal kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenini mutlak surette dikkat edilmesinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.