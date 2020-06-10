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    • 10.06.2020 08:57
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    virüs toplanıyor! açıklama yapacak

    Son dakika haberine göre , video konferansla gerçekleştirilecek virüs toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
    virüs bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak.

    GÖZLER BAKAN KOCA'DA
    Toplantı sonrasında saat 19.00'da basın açıklaması yapacak, soruları yanıtlayacak.

    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , son 24 saatte 993 kişiye yeni tip (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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