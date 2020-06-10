TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.