Konserler ne zaman başlayacak? Bu yaz açık hava konserleri yapılacak mı?

Konserler ne zaman başlayacak? Açık hava konserleri yapılacak mı? Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve normalleşmenin başlamasıyla sosyal hayata dönüş de hız kazandı. Aylardır yapılamayan kültür sanat etkinliklerinin nasıl yapılacağı da merak edilen konulardan birisi oldu. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar konserler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, konser tarihleri hakkında merak edilen bilgiler!

ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

"Açık alanlarda yapılacak konserlerde önlem alınmadığı takdirde yakın temasın olabileceği, sosyal mesafe korunamayacağından Kovid-19 bulaşma açısından riskli olduğu" uyarısına yer verilen rehberde, biletlere ilişkin tüm aşamaların, olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmesi, online satış seçeneğinin muhakkak bulunması gerektiğinin altı çizildi.