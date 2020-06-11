



Koronavirüse karşı alınan tedbirler 1 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başladı. Ancak tüm uyarılara karşın bazı yerlerde özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor. Birçok kentte önlemlerin dikkate alınmadığını gösteren manzaralar sık sık gündeme geliyor. Azalması beklenen yeni vaka sayılarında da bu gelişmelere paralel olarak azalma görülmediği gibi artış da yaşanıyor.

Twitter'dan sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Filyasyon çalışmalarında

'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" ifadelerini kullanmıştı.