AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin karanlık dönemi olarak hatırlanan 2001 krizinin baş aktörlerinden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı aile üzerinden hedef alarak "sosyete damat" diyerek saldırmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır." dedi.

İşte Çelik'in o açıklamaları:

Burada bel altı siyaset karşısında vatandaşımızın hassasiyetlerine odaklı siyasi duruş vatandaşımızın nezdinde çok net görülmüştür. 4-5 tane köşe yazarının CHP sözcüsü gibi davrananların ekonomi ile sözlerinin alt alta konulup CHP beyanatı gibi okuyorlar. Burada herhangi bir bakanımızın uygulamalarını eleştirin, politikalarını eleştirin, demokratik bir haktır. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey'in uyguladığı politikaları tartışırsınız. Ama sürekli olarak aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz, ondan sonra bize cevap verilmiyor diyorsunuz. Bunun neyine cevap vereceğiz?

"AHLAKSIZLIKTIR"

Aile meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı olarak nitelendirilmektedir. Israrla CHP sözcüleri tarafından bu ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurulmuştur. Benim bildiğim sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyetesi ile mücadele eden birisidir. Sayın Sadık Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir.

Türkiye'de bir oligarşik siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramları üzerinden sosyete gibi kavramlar kullanıyorlar. Aile kavramını kim hangi şekilde, hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır.

Hangi partide olursa olsun, sağduyulu arkadaşlarımızın, demokrat arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Temel ahlak değerlerinde uzlaşacağımız alanlar vardır. Zekası, aklı yeten çıkar ekonomi, siyaset, dış politika konusunda argümanını söyler. Siyasi akılla argüman üretemeyince, 4 tane köşe yazarının söylediklerini tekrar etmişlerdir.

Yüzleri kızarmadan ekonomi yönetimine saldıran şahıslar ya aile değerlerine saldırıyorlar ya birtakım köşe yazarların paragraflarını tekrar tekrar bize okuyorlar. 60-70'li yılları bırakın buralara gelin diyorlar. Biz o yılları hatırlatmazsak siz 2020'leri o günlere çevireceksiniz.

Bu süreçte atılan adımların 260 milyar liraya ulaşmıştır. Çarpan etkisiyle 600 milyar liraya ulaşmıştır. Biz bu destekleri açıklamaya devam ediyoruz. Bundan sonrası için toparlanma ve atılım dönemi olduğunu söylüyoruz. Kendi dönemlerinde vizyon ortaya koyamayanlar çıkmış '6 ay sonra ne olacak' diyorlar. Anayasa kitabının atılırken seyredenler o gün bir şey yapamayanlar şimdi bundan sonra ne olacak diyorlar.