Düğünler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Mart ayında koronavirüsle mücadele kapsamında kısa süreliğine kapatılan yerler arasında düğün salonları da bulunuyordu. Evlilik için gün alan ve salon kiralayan binlerce genç çift normalleşme planına göre düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düğün salonlarına dair açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil." ifadelerini kullandı.